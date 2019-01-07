Четверо из шести погибших при крушении судна у берегов Турции - граждане Украины

Четверо граждан Украины стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (Россия) и направлялось в турецкий Самсун, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников", - написал А.Сибига в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем.
Ранее турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что шесть человек стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова и направлялось в порт Самсуна; семерых удалось спасти.
Как сообщил А.Сибига, семеро спасенных доставлены в больницы города Самсун.
По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь.
ГААД получит 13 млн манатов на строительство автодороги в Губинском районе
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Бутана
Армянская сторона более 80 раз обстреляла азербайджанские позиции в Газахском направлении, выстрелом выбито стекло экскаватора - Госпогранслужба
НАНА планирует вложить $8,5 млн в организацию производства вакцин в Баку
Азербайджан открывает Торговый дом в ОАЭ
Азербайджан оценивает инвестиции в строительство шинного завода до $500 млн
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
Россия не должна самостоятельно решать, как Украине использовать Азовское море и Керченский пролив - Порошенко
Ким Чен Ын мог отправиться на поезде в Китай - СМИ
Новых переговоров по Brexit не будет, подтверждают в Еврокомиссии
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell обучает детей «безопасному интернету»
Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»