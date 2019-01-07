Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9415 RUR   0.0252 GBR   2.1667 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Янв 11° 10 Янв

Происшествия 07.01.2019 16:44

Четверо из шести погибших при крушении судна у берегов Турции - граждане Украины

Четверо граждан Украины стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (Россия) и направлялось в турецкий Самсун, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников", - написал А.Сибига в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем.

Ранее турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что шесть человек стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова и направлялось в порт Самсуна; семерых удалось спасти.

Как сообщил А.Сибига, семеро спасенных доставлены в больницы города Самсун.

По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СУДНО, КРУШЕНИЕ, ЭКИПАЖ


Похожие новости


Шесть человек погибли при крушении близ берегов Турции судна, шедшего из порта Азова

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]