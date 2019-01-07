Четверо из шести погибших при крушении судна у берегов Турции - граждане Украины

Четверо граждан Украины стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (Россия) и направлялось в турецкий Самсун, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников", - написал А.Сибига в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем.

Ранее турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что шесть человек стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова и направлялось в порт Самсуна; семерых удалось спасти.

Как сообщил А.Сибига, семеро спасенных доставлены в больницы города Самсун.

По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь.