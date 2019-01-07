Секретарь Совбеза Ирана сообщил о просьбах со стороны представителей США о переговорах с Тегераном

Секретарь иранского Совета национальной безопасности Али Шамхани заявил, что представители США контактировали с ним во время его поездки в Афганистан и просили о переговорах, сообщает в понедельник агентство Тасним.
"Американцы дважды просили меня о переговорах", - сказал А.Шамхани, которого цитирует агентство.
По словам секретаря Совбеза Ирана, это произошло в прошлом месяце во время его визита в Афганистан. Он не уточнил, о чем именно должны были быть эти переговоры.
А.Шамхани подчеркнул, что со своей стороны Тегеран не просил Вашингтон о переговорах.
По его словам, никакой заслуги США в разгроме ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии нет. Высокопоставленный иранский чиновник считает, что "стратегия США в Сирии не сработала".
"Теперь в этой ситуации для США не остается ничего другого, как уйти", - полагает А.Шамхани.
Также, по его словам, американская сторона не выполнила обязательство по обеспечению безопасности в Афганистане.
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