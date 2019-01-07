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Происшествия 07.01.2019 17:15

На затонувшем в Турции судне россиян не было

Россиян не было на борту грузового судна, потерпевшего крушение в Черном море у берегов Турции, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Анкаре.

"Граждан РФ на борту судна не было", - заявила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

По ее словам, из 13 членов экипажа 11-граждане Украины, еще двое - граждане Азербайджана.

Ранее сообщалось, что жертвами крушения стали шесть человек, четверо из них - граждане Украины.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СУДНО, ЭКИПАЖ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]