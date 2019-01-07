На затонувшем в Турции судне россиян не было

Россиян не было на борту грузового судна, потерпевшего крушение в Черном море у берегов Турции, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Анкаре.

"Граждан РФ на борту судна не было", - заявила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

По ее словам, из 13 членов экипажа 11-граждане Украины, еще двое - граждане Азербайджана.

Ранее сообщалось, что жертвами крушения стали шесть человек, четверо из них - граждане Украины.