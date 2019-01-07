Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Бутана

Посол Азербайджана в Бутане Ашраф Шихалиев вручил верительные грамоты королю Джигме Кхесару Намгьялу Вангчуку, сообщает пресс-служба посольства.

«Азербайджанский дипломат также провел встречи с премьер-министром, министром иностранных дел, председателем Национальной ассамблеи, главами Комиссии по всеобщему народному счастью и Туристического совета Бутана», - сказано в сообщении.

На встречах была отмечена важность участия делегации во главе с премьер-министром Бутана в очередном саммите Движения неприсоединения, который пройдет в текущем году в Баку.

Представители правительства Бутана проявили интерес к изучению системы «ASAN xidmet».

«На встречах было отмечено наличие широких возможностей для развития двусторонних межпарламентских связей и сотрудничества в сферах ИКТ и туризма. Бутанские чиновники выразили заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в указанных направлениях», - отмечается в информации.

Р.Бабаев