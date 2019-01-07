Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Бутана

Посол Азербайджана в Бутане Ашраф Шихалиев вручил верительные грамоты королю Джигме Кхесару Намгьялу Вангчуку, сообщает пресс-служба посольства.
«Азербайджанский дипломат также провел встречи с премьер-министром, министром иностранных дел, председателем Национальной ассамблеи, главами Комиссии по всеобщему народному счастью и Туристического совета Бутана», - сказано в сообщении.
На встречах была отмечена важность участия делегации во главе с премьер-министром Бутана в очередном саммите Движения неприсоединения, который пройдет в текущем году в Баку.
Представители правительства Бутана проявили интерес к изучению системы «ASAN xidmet».
«На встречах было отмечено наличие широких возможностей для развития двусторонних межпарламентских связей и сотрудничества в сферах ИКТ и туризма. Бутанские чиновники выразили заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в указанных направлениях», - отмечается в информации.
Р.Бабаев
НАНА планирует вложить $8,5 млн в организацию производства вакцин в Баку
Азербайджан открывает Торговый дом в ОАЭ
Азербайджан оценивает инвестиции в строительство шинного завода до $500 млн
Гражданин Азербайджана погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции - МИД
На затонувшем в Турции судне россиян не было
Четверо из шести погибших при крушении судна у берегов Турции - граждане Украины
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
Россия не должна самостоятельно решать, как Украине использовать Азовское море и Керченский пролив - Порошенко
Ким Чен Ын мог отправиться на поезде в Китай - СМИ
Новых переговоров по Brexit не будет, подтверждают в Еврокомиссии
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell обучает детей «безопасному интернету»
Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»