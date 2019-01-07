Выдворить китайских нелегалов из Киргизии потребовали участники митинга, состоявшегося в центре Бишкека

Несколько сотен человек вышли в понедельник на митинг в Бишкеке с требованием выдворить из Киргизии незаконных мигрантов из Китая, передает корреспондент "Интерфакса".

"Не секрет, что у нас в республике несколько сотен, а то и больше граждан Китая находятся нелегально. Они работают на рынках, в горнодобывающей отрасли и в других сферах. Мы требуем их депортации", - заявил один из участников митинга, состоявшегося на центральной площади Ала-Тоо, Нурлан Алымкулов.

"Мы выступаем против китайской экспансии", - отметил он.

Также, по словам активиста, власти не должны предоставлять гражданство выходцам из Китая, которые вступают в брак в Киргизии с целью остаться в республике.

Кроме того митингующие выступили в поддержку этнических киргизов, которые находятся в "лагерях политического перевоспитания" в Китае, и заявили, что, если власти республики не услышат их требований, они намерены провести следующий митинг с аналогичными требованиями 17 января.

Далее митингующие направились к зданию Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК) с требованием дать им эфирное время. К участникам акции вышел директор ОТКР Илим Карыпбеков, который сообщил, что в связи с выходным днем не сможет выполнить их требования, однако готов предоставить эфирное время во вторник, 8 января.

В пресс-службе МВД Киргизии сообщили агентству, что митинг завершился в 18:00 (16:00 ). "Митингующие порядок не нарушали, на месте находились сотрудники, которые обеспечивали порядок", - заявил представитель ведомства.

В ноябре 2018 года родственники проживающих в Китае этнических киргизов заявили о необоснованном задержании и помещении в "лагеря политического перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР порядка 50 тыс. человек.

Член комитета по защите прав задержанных киргизов в Китае Алманбет Осмон уулу сообщил, что содержание этнических киргизов в лагерях не связано с их религиозными взглядами. "Проживающие в Китае киргизы далеки от религии, не отличаются религиозностью. Эти лагеря называют обучающими центрами, (. . .) на самом деле это не так, в этих лагерях активно навязывают коммунистические идеи, заставляют бегать по утрам, применяют пытки за неповиновение", - заявил он.

По данным комитета, в СУАР КНР проживают более 10 млн тюркоязычных граждан, 202 тыс. из них являются киргизами.

26 ноября 2018 года 10 вернувшихся из Китая этнических киргизов обратились к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения их родственников в КНР.