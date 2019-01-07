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Дальнее зарубежье 07.01.2019 19:20

В Брюсселе рассчитывают, что специальный механизм по расчетам между ЕС и Ираном появится в ближайшие недели

Государства-члены ЕС, как ожидается, в ближайшее время завершат работу над механизмом специального назначения (Special Purpose Vehicle - SPV) для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Как вы знаете, эта работа ведется государствами-членами. Согласно информации, которой мы располагаем, работа продолжается успешно. Это часть более широких усилий, прилагаемых Европейским союзом, целью которых является сохранение соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ИФ) столь долго, сколько Иран будет продолжать соблюдать свои соответствующие обязательства в ядерной области", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о продвижении подготовки SPV.

"Мы надеемся, что SPV будет учрежден в ближайшие недели с целью защитить законный торговый обмен", - отметила М.Коцьянчич.

В ответ на просьбу конкретизировать срок завершения и содержание этой работы представитель Ф.Могерини повторила, что "государства-члены продолжают свою работу", и ее подробности будут опубликованы, когда они станут доступны. Пока работа не закончена, невозможно давать о ней какую-либо информацию, добавила пресс-секретарь.

Она сообщила, что не может назвать точных сроков завершения работы над SPV, однако об этом "будет объявлено очень скоро".

Отвечая на замечание о том, что SPV до сих пор нет, а мандат действующей Еврокомиссии скоро истекает, представитель Ф.Могерини подчеркнула, что "это европейское обязательство". "Оно распространяется не только на Европейскую комиссию, но и на государства-члены. То есть эта позиция определена всеми европейскими акторами", - уточнила М.Коцьянчич.

Глава службы официальных представителей ЕК Маргаритис Схинас, который вел брифинг, при этом заявил: "Члены комиссии приходят и уходят, но существует только одна Европейская комиссия как таковая".

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Тэги: ЕС, ИРАН, РАСЧЕТЫ, МЕХАНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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