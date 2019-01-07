Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.

"Фейковые новостные СМИ будут сознательно лгать и принижать (достижения - ИФ), чтобы впечатляющий успех администрации Трампа и я лично выглядели как можно хуже. Они используют несуществующие источники и пишут тексты, являющиеся полнейшей выдумкой", - написал он в Twitter.

Несмотря на хорошие экономические показатели в стране, "нечестные СМИ никогда еще не были настолько лживы по отношению ко мне и моему президентству", написал Д.Трамп.

"Фейковые новостные СМИ в нашей стране являются настоящей оппозиционной партией. Это настоящие враги народа! Нам нужно вернуть в журналистику честность!" - добавил американский президент.

Д.Трамп неоднократно обрушивался с критикой на американские СМИ.