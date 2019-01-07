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Дальнее зарубежье 07.01.2019 19:50

Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытках умалить его достижения

Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.

"Фейковые новостные СМИ будут сознательно лгать и принижать (достижения - ИФ), чтобы впечатляющий успех администрации Трампа и я лично выглядели как можно хуже. Они используют несуществующие источники и пишут тексты, являющиеся полнейшей выдумкой", - написал он в Twitter.

Несмотря на хорошие экономические показатели в стране, "нечестные СМИ никогда еще не были настолько лживы по отношению ко мне и моему президентству", написал Д.Трамп.

"Фейковые новостные СМИ в нашей стране являются настоящей оппозиционной партией. Это настоящие враги народа! Нам нужно вернуть в журналистику честность!" - добавил американский президент.

Д.Трамп неоднократно обрушивался с критикой на американские СМИ.

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Тэги: США, ТРАМП, СМИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]