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Происшествия 07.01.2019 17:56

Гражданин Азербайджана погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции - МИД

В результате крушения грузового судна «Волга-Балт» в Черном море у берегов Турции погиб гражданин Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе азербайджанского МИД.

«Подтверждено, что на борту грузового судна, затонувшего у побережья провинции Самсун в Турции, были двое граждан Азербайджана. В результате крушения один из них погиб»,- отметили в МИД.

По словам собеседника агентства, продолжаются поисковые работы по спасению второго гражданина Азербайджана.

Грузовое судно «Волга-Балт» под панамским флагом, на борту которого находилось 13 человек, затонуло в Черном море у берегов Турции в 80 километрах от берега.

Ранее сообщалось, что среди погибших четыре гражданина Украина.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]