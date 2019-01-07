Гражданин Азербайджана погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции - МИД

В результате крушения грузового судна «Волга-Балт» в Черном море у берегов Турции погиб гражданин Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе азербайджанского МИД.

«Подтверждено, что на борту грузового судна, затонувшего у побережья провинции Самсун в Турции, были двое граждан Азербайджана. В результате крушения один из них погиб»,- отметили в МИД.

По словам собеседника агентства, продолжаются поисковые работы по спасению второго гражданина Азербайджана.

Грузовое судно «Волга-Балт» под панамским флагом, на борту которого находилось 13 человек, затонуло в Черном море у берегов Турции в 80 километрах от берега.

Ранее сообщалось, что среди погибших четыре гражданина Украина.

Ф.Исазаде