ГААД получит 13 млн манатов на строительство автодороги в Губинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 13 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Губинском районе.
Автодорога Сусай-Хыналыг соединяет восемь населенных пунктов с населением 8 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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