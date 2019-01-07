ГААД получит 13 млн манатов на строительство автодороги в Губинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 13 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Губинском районе.

Автодорога Сусай-Хыналыг соединяет восемь населенных пунктов с населением 8 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде