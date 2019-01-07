Новых переговоров по Brexit не будет, подтверждают в Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Великобритании Тереза Мэй провели в конце прошлой недели телефонный разговор, который не повлияет на итог переговоров о выходе Соединенного Королевства из ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Был полностью дружеский разговор между председателем Юнкером и премьер-министром Мэй в прошлую пятницу, 4 января, и они договорились, что будет еще один разговор на этой неделе. В остальном мне нечего добавить к тому, что было сказано в минувшие четверг и пятницу с этой же трибуны. В любом случае, соглашение (о выходе Великобритании - ИФ), которое предложено, является лучшим и единственно возможным. 27 государств-членов (из 28 без Великобритании - ИФ) это подтвердили в ходе заседания Европейского совета по статье 50 (Договора о ЕС - ИФ) в декабре", - сказал М.Схинас в понедельник на брифинге в Брюсселе.
"Не будет новых переговоров. Мы запустили процедуру ратификации. Мы внимательно следим за процессом ратификации с британской стороны, и мы остаемся готовыми открыть переговоры о будущих отношениях, как только будет подписано соглашение о выходе", - почти дословно повторил М.Схинас заявления своего заместителя Мины Андреевой, дважды объявлявшей на брифингах 3 и 4 января позицию ЕС по Brexit.
"Параллельно комиссия продолжит реализовывать чрезвычайный план действий (по Brexit без соглашения - ИФ), принятый 19 декабря на последнем (в 2018 году - ИФ) заседании комиссии. И мы будем обеспечивать мониторинг относительно необходимости дополнительных срочных действий и продолжим оказывать поддержку государствам-членам в том, что касается подготовительной работы", - отметил представитель ЕК.
Отвечая на уточняющие вопросы, М.Схинас подтвердил, что в Брюсселе "ожидают развития событий вокруг процедуры ратификации соглашения с британской стороны, но не будет других совещаний между командами переговорщиков".
"И это нормально, что не будет новых встреч, потому что переговоры завершены", - добавил М.Схинас.
На вопрос, что он подразумевал под определением "дружеский разговор" и как понимать такую нетипичную для политического контакта лидеров оценку, М.Схинас, шутя, ответил, что "по шкале уровня дружбы Юнкера" это было "ближе к ее верхней части".
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