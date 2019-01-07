Министр торговли США видит хорошие перспективы заключения торгового соглашения с КНР

Вашингтон и Пекин, вероятно, достигнут хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, однако прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее, заявил в понедельник в интервью CNBC министр торговли США Уилбур Росс.
"Я думаю, есть очень хорошие шансы, что мы придем к разумному урегулированию с Китаем, с которым нам удастся жить, и которое будет учитывать все ключевые вопросы. Для меня это вопросы, требующие немедленного решения. Их будет решить проще всего", - сказал У.Росс.
Ранее в Пекине начались переговоры по торговому спору между США и КНР.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, то переговоры с Китаем идут очень хорошо, и что ослабление китайской экономики дает основание Пекину работать над соглашением с Вашингтоном.
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