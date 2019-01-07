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Дальнее зарубежье 07.01.2019 21:13

Министр торговли США видит хорошие перспективы заключения торгового соглашения с КНР

Вашингтон и Пекин, вероятно, достигнут хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, однако прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее, заявил в понедельник в интервью CNBC министр торговли США Уилбур Росс.

"Я думаю, есть очень хорошие шансы, что мы придем к разумному урегулированию с Китаем, с которым нам удастся жить, и которое будет учитывать все ключевые вопросы. Для меня это вопросы, требующие немедленного решения. Их будет решить проще всего", - сказал У.Росс.

Ранее в Пекине начались переговоры по торговому спору между США и КНР.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, то переговоры с Китаем идут очень хорошо, и что ослабление китайской экономики дает основание Пекину работать над соглашением с Вашингтоном.

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Тэги: США, КИТАЙ, МИНИСТР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]