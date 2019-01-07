Россия не должна самостоятельно решать, как Украине использовать Азовское море и Керченский пролив - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не позволит России решать, как Киеву использовать Азовское море и Керченский пролив, и для защиты своих интересов будет применять все правовые механизмы.

"Мы никогда не признаем оккупацию Азовского моря, которую Россия пытается сейчас осуществить. Мы никогда не признаем оккупацию Керченского пролива. И мы настаиваем на международном праве, мы будем использовать Керченский пролив и Азовское море", - заявил П.Порошенко в интервью телеканалу CNN Turk, сообщает в понедельник пресс-служба главы Украинского государства.

"Потому, что Азовское море - это зона экономической активности мультимилионной агломерации на востоке моей страны. Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину, как нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил об инциденте 25 ноября, когда в Керченском проливе были задержаны три судна украинских ВМС и их экипажи.

"Это было не только в Керченском проливе. Регулярные российские войска под российским флагом напали на военное судно украинского флота, открыли огонь из 30-мм орудия, без всякой причины открыли огонь по моим морякам, начав штурмовую операцию, провоцируя украинцев открыть огонь", - утверждает П.Порошенко.

Глава государства отметил, что Украина имеет доказательства того, что инцидент произошел в нейтральных водах. "Мы имеем видео, радиоперехваты, спутниковые снимки - у нас есть всё. В нейтральных водах Черного моря, недалеко от Турции, кстати", - констатировал П.Порошенко.

"И Россия говорит о провокации? Это открытые международные воды, это внутренние украинские воды. Есть международное право и двусторонний договор, где Керченский пролив - это совместный пролив, относящийся и к Украине, и к России. И это был всего лишь плановый переход из Одессы в Мариуполь для ротации этих двух малых военных судов. Они не имеют никакого дополнительного вооружения, дополнительных членов экипажа, ничего", - подчеркнул глава государства.

"Это является актом агрессии. Это юридическая ответственность Российской Федерации за нападение на мои корабли. 24 украинских моряка, которые сейчас находятся в Москве. Это не подпадает под юрисдикцию российского суда. Они являются военнопленными по Женевской конвенции. И Россия должна немедленно вернуть моих солдат", - заявил президент Украины.

Он также обратил внимание на вопросы безопасности в Черном море, подчеркнув их важность и для всех государств черноморского региона - Украины, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии. "И только Россия пытается дестабилизировать ситуацию", - заявил П.Порошенко, указав на размещенные в Крыму ЗРС С-400 и новый противокорабельный комплекс.

"Это совершенно недопустимо. Мы не позволим милитаризировать Черное море. И в данной ситуации мы должны быть готовы ответить", - сказал глава Украинского государства.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

24 украинца, находившихся на судах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Украинским морякам инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данной статье предусматривает до 6 лет заключения.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово".

В Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.

Инцидент в Керченском проливе стал поводом для введения в ряде областей Украины военного положения, которое действовало с 26 ноября по 26 декабря.