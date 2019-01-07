Ситуация в Габоне под контролем действующей власти, организатор попытки переворота арестован - СМИ

Лидер группы военных, совершивших в понедельник попытку захватить власть в Габоне, арестован, сообщают французские СМИ.

"Ситуация сейчас под контролем", - говорится в заявлении властей страны, которое приводят СМИ.

Ранее сообщалось об аресте четырех из пяти военнослужащих, которые утром в понедельник ворвались в здание государственной вещательной организации в габонской столице Либревилле и объявили по ТВ о захвате правительства. Одному из них - лидеру Ондо Обиангу Келли, который зачитывал заявление в эфире, удалось тогда скрыться и избежать ареста.

Президент Габона Али Бонго Ондимба, занимающий должность с 2009 года, с октября проходит лечение за пределами государства. Его новогоднее обращение было снято в Марокко. Согласно сообщениям СМИ, у 59-летнего политика был инсульт.