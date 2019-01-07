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Дальнее зарубежье 07.01.2019 22:38

Белый дом может попытаться частично засекретить доклад Мюллера по "российскому вмешательству" - СМИ

Администрация США, вероятно, прибегнет к своим особым правам в сфере передачи информации, чтобы засекретить часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного предполагаемому вмешательству РФ в выборы в США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

В свою очередь адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что юристы президента Дональда Трампа изучат данный вопрос.

"Мы оставляем за собой право (применить особые полномочия - ИФ). Мы не знаем, потребуются ли они, но мы от них не отказывались", - уточнил Р.Джулиани.

Однако новый председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США демократ Джерольд Надлер заявил, что право администрации США не представлять в суд или законодательный орган власти имеющуюся у них конфиденциальную информацию официального характера не помешает расследованию.

По данным Bloomberg, доклад Р.Мюллера может быть обнародован уже в феврале.

Основная задача команды Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.

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Тэги: США, СПЕЦПРОКУРОР, ДОКЛАД, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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