Администрация США, вероятно, прибегнет к своим особым правам в сфере передачи информации, чтобы засекретить часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного предполагаемому вмешательству РФ в выборы в США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
В свою очередь адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что юристы президента Дональда Трампа изучат данный вопрос.
"Мы оставляем за собой право (применить особые полномочия - ИФ). Мы не знаем, потребуются ли они, но мы от них не отказывались", - уточнил Р.Джулиани.
Однако новый председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США демократ Джерольд Надлер заявил, что право администрации США не представлять в суд или законодательный орган власти имеющуюся у них конфиденциальную информацию официального характера не помешает расследованию.
По данным Bloomberg, доклад Р.Мюллера может быть обнародован уже в феврале.
Основная задача команды Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.
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