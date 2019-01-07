Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9415 RUR   0.0252 GBR   2.1667 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Янв 11° 10 Янв

Дальнее зарубежье 07.01.2019 20:46

Ким Чен Ын мог отправиться на поезде в Китай - СМИ

Поезд из Северной Кореи с высокопоставленным официальным лицом пересек границу с Китаем, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

Поезд пересек границу в районе китайского города Даньдун примерно в 22.15 по местному времени. Ожидается, что он прибудет в Пекин в 10.00 по местному времени во вторник.

Агентство сообщает, что дороги в районе вокзала в Даньдуне, когда его проезжал северокорейский поезд, были перекрыты, на месте дежурили десятки автомобилей служб безопасности. После того, как поезд пересек границу, дороги открыли вновь.

Меры безопасности были повышены в городе Даньдун с раннего утра в понедельник. Пользователи китайских соцсетей в интернете жаловались на неудобства, связанные с перекрытием дорог в городе в районе вокзала. Также невозможно было забронировать номер в отелях, окна которых выходили на пограничную реку Ялуцзян и мост, соединяющий два государства.

"Ренхап" отмечает, что если на поезде действительно следует Ким Чен Ын, то это станет его четвертым визитом в Китай менее чем за год.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что место его второй встречи с Ким Чен Ыном будет объявлено в скором будущем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, КИТАЙ, ЛИДЕР, ВИЗИТ


Похожие новости


Китай и КНДР готовят визит Си Цзиньпина в Северную Корею - южнокорейские СМИ Ким Чен Ын в Пекине обсудил с Си Цзиньпином вопросы укрепления стратегического сотрудничества - северокорейское агентство Ким Чен Ын завершил свой третий визит в Китай - СМИ Лидер КНДР посетил аграрный центр в Китае Си Цзиньпин поддержал шаги КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова - северокорейское агентство Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]