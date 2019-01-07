Курды ждут разъяснений от Вашингтона по поводу вывода войск США из Сирии - СМИ

Сирийские курды хотели бы получить от властей США более детальную информацию об объявленном ранее выводе американского контингента из Сирии, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя администрации курдов.

"Нас не предупреждали, официально или открыто. Все, что мы слышали, заявления для СМИ", - сказал он в беседе с AP.

Чиновник отметил, что курдам также непонятен истинный смысл последних комментариев советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, хотя тот признал опасность Турции для сирийских курдов.

"Турция представляет большую угрозу для существования курдов, чем группировка ИГ (запрещена в России - ИФ) и все международные террористические организации", - подчеркнул собеседник агентства.

Накануне Дж.Болтон, говоря об условиях вывода американских войск из Сирии, указал на необходимость полного уничтожения боевиков ИГ и обеспечения защиты курдов, которых Вашингтон поддерживал в борьбе с ИГ, но которых в Анкаре считают террористами. Комментарии советника в отношении ситуации вокруг сирийских курдов вызвали последующую критику в Анкаре.

В понедельник Дж.Болтон в сопровождении председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда прибыл в Анкару для переговоров по Сирии.