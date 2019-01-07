Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9415 RUR   0.0252 GBR   2.1667 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Янв 11° 11 Янв

Дальнее зарубежье 07.01.2019 21:55

Курды ждут разъяснений от Вашингтона по поводу вывода войск США из Сирии - СМИ

Сирийские курды хотели бы получить от властей США более детальную информацию об объявленном ранее выводе американского контингента из Сирии, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя администрации курдов.

"Нас не предупреждали, официально или открыто. Все, что мы слышали, заявления для СМИ", - сказал он в беседе с AP.

Чиновник отметил, что курдам также непонятен истинный смысл последних комментариев советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, хотя тот признал опасность Турции для сирийских курдов.

"Турция представляет большую угрозу для существования курдов, чем группировка ИГ (запрещена в России - ИФ) и все международные террористические организации", - подчеркнул собеседник агентства.

Накануне Дж.Болтон, говоря об условиях вывода американских войск из Сирии, указал на необходимость полного уничтожения боевиков ИГ и обеспечения защиты курдов, которых Вашингтон поддерживал в борьбе с ИГ, но которых в Анкаре считают террористами. Комментарии советника в отношении ситуации вокруг сирийских курдов вызвали последующую критику в Анкаре.

В понедельник Дж.Болтон в сопровождении председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда прибыл в Анкару для переговоров по Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, КУРДЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ


Похожие новости


Болтон не исключил возможность своих контактов с представителями РФ по Сирии - СМИ Для полного вывода войск США из Сирии необходим ряд условий - Болтон США могут сохранить военное присутствие на юге Сирии, несмотря на вывод контингента - ТВ Трамп: вывод войск из Сирии - растянутый во времени процесс Трамп продлил сроки вывода американских воск из Сирии - СМИ Трамп пообещал довести до конца вывод войск из Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]