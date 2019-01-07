Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

Президент США Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу в четверг, 10 января, сообщила в понедельник в Twitter представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Дональд Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса", - написала она в Twitter.

Накануне Д.Трамп написал в Twitter, что стена, которую планируется возвести на границе, будет из стали, а не из бетона. Именно из-за разногласий по ее стоимости между демократами и республиканцами произошла приостановка работы части госучреждений в США в конце декабря, поскольку им не удалось согласовать законопроект о бюджете.