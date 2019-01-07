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Дальнее зарубежье 07.01.2019 22:07

Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

Президент США Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу в четверг, 10 января, сообщила в понедельник в Twitter представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Дональд Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса", - написала она в Twitter.

Накануне Д.Трамп написал в Twitter, что стена, которую планируется возвести на границе, будет из стали, а не из бетона. Именно из-за разногласий по ее стоимости между демократами и республиканцами произошла приостановка работы части госучреждений в США в конце декабря, поскольку им не удалось согласовать законопроект о бюджете.

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Тэги: США, МЕКСИКА, ПРЕЗИДЕНТ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]