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Дальнее зарубежье 07.01.2019 22:30

Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

Министр иностранных дел и обороны подавшего в отставку и исполняющего текущие дела до парламентских выборов в мае бельгийского правительства Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря Совета Европы.

Телеканал RTBF сообщил, что Д.Рейндерс сам подтвердил в понедельник в Брюсселе эту информацию, которую ранее распространил со ссылкой на источники фламандский канал VRT.

"Процедура запущена, я принял решение", - приводит RTBF слова Д.Рейндерса, который при этом отметил, что его кандидатура будет рассматриваться 47 членами Совета Европы и выбор будет сделан в июне текущего года.

Кресло генсека Совета Европы, которое на протяжении двух мандатов занимает норвежец Турбьёрн Ягланд, освобождается 1 октября 2019 года.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИД, ГЛАВА, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]