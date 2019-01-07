Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

Министр иностранных дел и обороны подавшего в отставку и исполняющего текущие дела до парламентских выборов в мае бельгийского правительства Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря Совета Европы.
Телеканал RTBF сообщил, что Д.Рейндерс сам подтвердил в понедельник в Брюсселе эту информацию, которую ранее распространил со ссылкой на источники фламандский канал VRT.
"Процедура запущена, я принял решение", - приводит RTBF слова Д.Рейндерса, который при этом отметил, что его кандидатура будет рассматриваться 47 членами Совета Европы и выбор будет сделан в июне текущего года.
Кресло генсека Совета Европы, которое на протяжении двух мандатов занимает норвежец Турбьёрн Ягланд, освобождается 1 октября 2019 года.
ГААД получит 13 млн манатов на строительство автодороги в Губинском районе
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Бутана
Армянская сторона более 80 раз обстреляла азербайджанские позиции в Газахском направлении, выстрелом выбито стекло экскаватора - Госпогранслужба
НАНА планирует вложить $8,5 млн в организацию производства вакцин в Баку
Азербайджан открывает Торговый дом в ОАЭ
Азербайджан оценивает инвестиции в строительство шинного завода до $500 млн
Гражданин Азербайджана погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции - МИД
На затонувшем в Турции судне россиян не было
Четверо из шести погибших при крушении судна у берегов Турции - граждане Украины
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell обучает детей «безопасному интернету»
Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»