Советник президента США в Турции обсудит вопросы обеспечения безопасности курдов в Сирии - Помпео

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Турции добивается гарантий со стороны Анкары по обеспечению безопасности курдского ополчения в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео телеканалу CNBC.
По его словам, "посол Болтон будет там сегодня (в понедельник - ИФ) или завтра, чтобы обговорить с турками этот вопрос в свете вывода США войск (из Сирии - ИФ)".
М.Помпео напомнил, что обязательства по безопасности курдского ополчения принял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Дональдом Трампом.
"Турки продолжат кампанию борьбы против ИГ после нашего ухода из Сирии, и гарантируют, что те парни, которые воевали на нашей стороне, которые помогали нам в борьбе с ИГ, будут защищены", - сказал М.Помпео.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 13 млн манатов на строительство автодороги в Губинском районе
ГНФАР в декабре 2018г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 3,5%, за год – на 79%
Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару
НАНА планирует вложить $8,5 млн в организацию производства вакцин в Баку
Азербайджан улучшил свои позиции в Индексе паспортов - Henley & Partners
Гражданин Азербайджана погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции - МИД
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell обучает детей «безопасному интернету»
Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»