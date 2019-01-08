В Эстонии наказали водителя-россиянина, двукратно превысившего скорость на дороге, годовым запретом на въезд в страны Шенгена

Российского автолихача, задержанного в Эстонии из-за двукратного превышения разрешенной скорости, после отбытия трехдневного ареста депортировали из страны и лишили права на въезд в страны Шенгена сроком на год.
Как сообщила пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны, 4 января полицейские Нарвского отделения полиции в ходе патрулирования задержали на улице Кереса (Keres) ехавший со скоростью 104 км/ч автомобиль Infiniti с регистрационными номерами РФ.
Управлял автомобилем 31-летний гражданин России, житель Московской области. Он был трезв и на судебном заседании заявил, что спешил на пограничный пункт. В автомобиле находились взрослые пассажиры.
Вируский (Viru) уездный суд дал санкцию на трехдневное заключение водителя за вождение автотранспорта со значительным превышением допустимой скорости. Нарушителю назначили так называемое в Эстонии "шоковое заключение" и отправили отбывать наказание в Нарвский арестантский дом.
Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин сообщил: "Нарушитель ехал по центру Нарвы со скоростью, превышавшей дозволенную более чем в два раза (В Эстонии разрешенная в городах скорость 50 км/час - ИФ). В темное время суток на заснеженной и скользкой дороге на такой скорости могло произойти ДТП с крайне серьезными последствиями".
В минувшее воскресенье Идаская префектура признала визу нарушителя недействительной. Ему предписали покинуть страну и направили его в Россию.
Россиянину также запретили въезд на территорию Шенгенского визового пространства в течение года.
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