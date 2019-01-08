В Еврокомиссии не считают обидным высказывание Юнкера о председательстве Румынии в Совете ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер лично обязался сделать так, чтобы румынское председательство в Совете ЕС стало успехом, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Председатель Юнкер и вся комиссия с нетерпением ждут сотрудничества с президентом (Румынии Клаусом Вернером - ИФ) Йоханнисом, румынским правительством и всеми, кто участвует с румынской стороны, с целью сделать успешным первое председательство Румынии, чтобы оно могло прийти к результатам", - сказал М.Схинас в понедельник на брифинге в Брюсселе.
"Впрочем, председатель (ЕК Ж.-К.Юнкер - ИФ) уже говорил, что это председательство происходит в решающий момент, когда мы нуждаемся в лидерстве, солидарности, европейском единстве, и мы хотим продолжать налаживать мосты между различными игроками, вовлеченными в это председательство, чтобы они смогли достичь своих целей", - объяснил представитель ЕК.
Так М.Схинас отреагировал на просьбу журналистов объяснить, почему Ж.-К.Юнкер критически высказался о председательстве Румынии в Совете ЕС в интервью газете "Вельт", опубликованном 29 декабря 2018 года.
Как сообщалось, в интервью немецкой газете председатель Еврокомиссии указал на то, что внутри Румынии "нужен сплоченный фронт, чтобы во время председательства в Совете так же способствовать единству ЕС".
"Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС", - поделился председатель ЕК своим мнением с редакцией издания.
Ж.-К.Юнкер признал, что Бухарест "технически хорошо подготовлен" к своему первому председательству в Евросоюзе, но в то же время отметил, что для "осмотрительных действий" Румынии требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других.
"И здесь у меня имеются некоторые сомнения", - добавил он.
По словам М.Схинаса, глава Еврокомиссии неоднократно говорил как в Румынии, так и в Брюсселе, что, "кроме необходимого технического уровня подготовки, обеспеченного с нашей помощью, нужно, чтобы до и во время председательства был определенный уровень национального политического консенсуса, позволяющий Румынии достичь целей, о которых я только что сказал".
Представитель ЕК повторил: "Для председательства важно, чтобы был политический консенсус, который облегчит успешное председательство".
Он напомнил, что Еврокомиссия в ближайшие четверг и пятницу будет находиться в Бухаресте, куда направится с убеждением, что предстоящие встречи в Румынии окажутся конструктивными и позитивными. Еврокомиссия, заверил пресс-секретарь, обязуется помочь румынским представителям успешно выполнить свою задачу.
При этом М.Схинас также отметил, что Ж.-К.Юнкер "сыграл ключевую роль в истории приема Румынии в ЕС".
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