Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 22 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Ф.Исазаде
ГНФАР в декабре 2018г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 3,5%, за год – на 79%
Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару
НАНА планирует вложить $8,5 млн в организацию производства вакцин в Баку
Азербайджан улучшил свои позиции в Индексе паспортов - Henley & Partners
Гражданин Азербайджана погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции - МИД
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Лерикского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого здания
Бельгийская газета высоко оценивает шансы главы МИД Бельгии на пост генсека Совета Европы
В Эстонии наказали водителя-россиянина, двукратно превысившего скорость на дороге, годовым запретом на въезд в страны Шенгена
Премьер Франции выступил за ужесточение мер против участников несогласованных демонстраций
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell обучает детей «безопасному интернету»
Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»