Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 января ЦБА установил 1,9446 манат/1EUR (7 января – 1,9415 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 января установил 0,0254 манат/RUB (7 января - 0,0252 манат/1RUB).

А.Мамедов