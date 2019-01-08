В Ташкенте начался суд над бывшим генпрокурором Узбекистана Рашитжоном Кадыровым

В Ташкенте начался процесс по делу бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашитжона Кадырова, обвиняемого во взятках и вымогательстве, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Верховном суде республики.
"В Юнусабадском районом суде по уголовным делам начался судебный процесс над Рашитжоном Кадыровым. Заседания будут проходить в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства.
Ранее Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о задержании бывшего генпрокурора республики Р.Кадырова, обвиняемого по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 210 (получение взятки) Уголовного кодекса республики. Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
По данным Генпрокуратуры, в рамках уголовного дела против экс-главы ведомства обвинения предъявлены 24 фигурантам, в том числе его сыну Алишеру Кадырову, который был объявлен в международный розыск.
Р.Кадыров руководил генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет до апреля 2015 года. До 2017 года был членом Конституционного суда республики.
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