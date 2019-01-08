ГНФАР в декабре 2018г увеличил продажу инвалюты на аукционах на 3,5%, за год – на 79%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в декабре 2018 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $677,1 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение декабря 2018 года продал инвалюты на сумму $677,1 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в ноябре 2018 года продал на валютных аукционах инвалюты на $654,1 млн. Таким образом, в декабре 2018 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с ноябрем увеличился на 3,5%.

В целом, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

В 2017 году Госнефтефонд продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $3 млрд 597,8 млн, что на 26,3% меньше показателя 2016 года.

А.Мамедов