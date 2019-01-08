Карлос Гон заявил о своей невиновности на первом судебном заседании

Экс-глава автоконцерна Nissan Motor Co. Карлос Гон в ходе первого судебного заседания в Токио заявил о своей невиновности.
"Меня несправедливо обвинили и неправомерно задержали, обвинения ничем не обоснованы и несостоятельны", - цитирует его выступление NHK.
Первоначально К.Гона арестовали 19 ноября в Токио, ему предъявлены обвинения в сокрытии части полученного от Nissan вознаграждения в финансовой отчетности компании и ряде других финансовых нарушений. Также у прокуратуры есть подозрения, что он пытался переложить часть личных убытков на компанию.
На прошлой неделе адвокаты К.Гона потребовали объяснения причин его длительного содержания под стражей без проведения судебного слушания.
На судебное заседание К.Гон, заметно похудевший за 50 дней в токийской тюрьме, явился в темном костюме, но без галстука, пишет The Guardian. Начала слушаний у зала суда ждали более тысячи человек.
"Я всегда действовал честно и добросовестно, и за несколько десятилетий профессиональной карьеры меня никогда ни в чем не обвиняли", - подчеркнул бывший топ-менеджер Nissan в обращении к суду.
Он добавил, что никогда не получал от Nissan вознаграждения, которое не было бы полностью отражено в финансовой отчетности.
Как утверждает обвинение, К.Гон скрыл половину полученных средств - 5 млрд иен ($44 млн) за пять лет.
64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.
Руководящие посты в Renault К.Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.
В апреле 2017 года К.Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.
В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".
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