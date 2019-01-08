Азерхалча весной завершит строительство филиала в Исмаиллы

ОАО «Азерхалча» планирует в апреле 2019 года завершить строительство производственного здания Исмаиллинского филиала, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
«На создание Исмаиллинского филиала «Азерхалча» из госбюджета в 2018 году в рамках распоряжения президента Азербайджана выделено 2,4 млн манатов. Средства предназначены на строительство производственного здания, оснащение необходимым оборудованием и станками», - отметили в «Азерхалча».
В настоящее время на балансе «Азерхалча» находятся 11 филиалов.
«По итогам 2018 года на предприятиях общества соткано 1,456 тыс. ковров общей площадью 5,049 тыс. кв. метров», - подчеркнули в Азерхалча.
В Азерхалча добавили, что в 2019 году будет продолжен процесс создания филиалов. К концу текущего года ожидается, что на предприятиях общества будут работать более 5 тыс. человек.
Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года. В ближайшие годы число филиалов общества планируется увеличить до 30.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»