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Бизнес и законодательство 08.01.2019 10:51

Азерхалча весной завершит строительство филиала в Исмаиллы

ОАО «Азерхалча» планирует в апреле 2019 года завершить строительство производственного здания Исмаиллинского филиала, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«На создание Исмаиллинского филиала «Азерхалча» из госбюджета в 2018 году в рамках распоряжения президента Азербайджана выделено 2,4 млн манатов. Средства предназначены на строительство производственного здания, оснащение необходимым оборудованием и станками», - отметили в «Азерхалча».

В настоящее время на балансе «Азерхалча» находятся 11 филиалов.

«По итогам 2018 года на предприятиях общества соткано 1,456 тыс. ковров общей площадью 5,049 тыс. кв. метров», - подчеркнули в Азерхалча.

В Азерхалча добавили, что в 2019 году будет продолжен процесс создания филиалов. К концу текущего года ожидается, что на предприятиях общества будут работать более 5 тыс. человек.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года. В ближайшие годы число филиалов общества планируется увеличить до 30.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРХАЛЧА, ФИЛИАЛ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]