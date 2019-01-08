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Регион 08.01.2019 12:02

В Турции начинается суд по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Карлова

Суд над подозреваемыми в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова начинается в Анкаре во вторник.

Обвинение предъявлено прокуратурой 28 подозреваемым, в том числе проживающему в США исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого турецкие власти обвиняют также в подготовке вооруженного переворота 2016 года.

В обвинительном заключении прокуратуры отмечается, что убийство А.Карлова было направлено на то, чтобы вбить клин в турецко-российские отношения.

А.Карлов был застрелен в 2016 году сотрудником турецкой службы безопасности Мевлютом Алтынташем на церемонии открытия российской фотовыставки. Убийца был ликвидирован на месте преступления.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОСОЛ, УБИЙСТВО, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]