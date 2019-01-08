В Турции начинается суд по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Карлова

Суд над подозреваемыми в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова начинается в Анкаре во вторник.
Обвинение предъявлено прокуратурой 28 подозреваемым, в том числе проживающему в США исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого турецкие власти обвиняют также в подготовке вооруженного переворота 2016 года.
В обвинительном заключении прокуратуры отмечается, что убийство А.Карлова было направлено на то, чтобы вбить клин в турецко-российские отношения.
А.Карлов был застрелен в 2016 году сотрудником турецкой службы безопасности Мевлютом Алтынташем на церемонии открытия российской фотовыставки. Убийца был ликвидирован на месте преступления.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 13 млн манатов на строительство автодороги в Губинском районе
«Азербайджанские Авиалинии» весной начнут полеты из Баку в Алматы
Внебюджетные расходы Минналогов Азербайджана в 2019г составят 200 млн манатов
Президент Всемирного банка Джим Ён Ким досрочно уйдет в отставку 1 февраля
Россиянка попыталась вывезти из Азербайджана во внутренних органах незадекларированные ювелирные украшения
Структура Минэкологии выделит более 1,5 млн манатов на орошение и озеленение территории бывшего йодо-бромного завода в Баку
Полиция Азербайджана изъяла за сутки более 15 кг наркотиков, в том числе 1,3 кг героина
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell обучает детей «безопасному интернету»
Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»