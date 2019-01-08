Мужчина совершил нападение на школьников в Пекине, пострадали 20 детей - СМИ

Не менее 20 учеников одной из начальных школ Пекина пострадали в результате нападения мужчины, сообщили местные СМИ.
Пока известно, что все 20 детей госпитализированы с травмами различной степени тяжести, состояние троих оценивается как тяжелое, но не угрожающее жизни.
Нападавший задержан полицией. О причинах, побудивших его совершить нападение, пользовался ли он при этом каким-либо оружием, а также о его личности пока не сообщается.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»