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Дальнее зарубежье 08.01.2019 11:41

Мужчина совершил нападение на школьников в Пекине, пострадали 20 детей - СМИ

Не менее 20 учеников одной из начальных школ Пекина пострадали в результате нападения мужчины, сообщили местные СМИ.

Пока известно, что все 20 детей госпитализированы с травмами различной степени тяжести, состояние троих оценивается как тяжелое, но не угрожающее жизни.

Нападавший задержан полицией. О причинах, побудивших его совершить нападение, пользовался ли он при этом каким-либо оружием, а также о его личности пока не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ШКОЛА, НАПАДЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]