Экс-премьер Киргизии Исаков проходит обвиняемым по делу о коррупции с ущербом в $111 млн - Госкомитет нацбезопасности

Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков обвиняется в нанесении ущерба государству более $100 млн при заключении контракта на модернизацию ТЭЦ Бишкека, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Главным следственным управлением ГКНБ завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека", - сказал представитель пресс-службы.

Следствием установлено, что "ряд должностных и иных лиц во главе с С.Исаковым, умышленно используя свои властные полномочия, заключили заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА"

В результате чего, злоумышленники нанесли ущерб интересам государства и общества на сумму в $111,2 млн, отметили в пресс-службе ГКНБ.

По словам собеседника агентства, в феврале 2010 года при участии С.Исакова, занимавшего должность руководителя службы коммуникаций Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Киргизии, были рассмотрены варианты модернизации ТЭЦ Бишкека, предложенные Всемирным банком, стоимостью $150 млн, и компанией ТВЕА, стоимостью $200 млн.

"По результатам совещания было принято решение - признать предложение компании ТВЕА не соответствующим интересам Киргизии ввиду его высокой стоимости, технических и технологических недостатков. Однако, в 2013 году, С.Исаков, занимая должность заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии, взяв под свой личный контроль реализацию проекта, из корыстных побуждений, предоставил компании ТВЕА право быть генеральным подрядчиком проекта со стоимостью в $386 млн", - сказал представитель спецслужбы.

В ГКНБ Киргизии сообщили, что С.Исаков умышленно не принял во внимание, что компания ТВЕА не имеет достаточного опыта и квалификации для реализации подобных проектов, а технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация не были составлены.

По данным следствия, деньги на модернизацию ТЭЦ Бишкека были получены в кредит от Эксимбанка Китая под гарантию правительства под 2% годовых сроком на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года по настоящее время Киргизией выплачены проценты по кредиту в размере $22,8 млн.

В настоящее время идет ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, по завершению которого дело будет направлено в Генеральную прокуратуру Киргизии для утверждения обвинения и направления в суд, добавили в ведомстве.

В феврале 2018 года было возбуждено уголовного дела по коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках данного расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали. Кроме того, по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра С.Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Помимо этого, обвинения в коррупции были предъявлены двум бывшим мэрам Бишкека - Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову.

Задержанные бывшие высокопоставленные чиновники входили в близкое окружение экс-президента Алмазбека Атамбаева.