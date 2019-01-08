Великобритания ужесточит правила пользования дронами после инцидента в Гатвике

Великобритания ужесточит правила использования дронов.
Министр транспорта страны Крис Грэйлинг представил новые рекомендации в парламенте в понедельник, сообщил телеканал SkyNews. Необходимость этого была вызвана неоднократными нарушениями работы лондонского аэропорта Гатвик в конце прошлого года.
Согласно новым правилам, радиус бесполетной зоны для дронов вокруг аэропортов будет расширен до 5 километров с нынешнего 1 километра, а в конце взлетно-посадочных полос - еще дальше. Владельцам беспилотников, которые допустят попадание дронов в эти зоны, грозит штраф или тюремное заключение.
Кроме того, операторы беспилотников весом от 250 граммов до 20 килограммов с 30 ноября должны будут зарегистрировать их и пройти тест на квалификацию пилота дрона.
Правительство начнет тестировать в аэропортах технологии против дронов, вошедших в бесполетную зону. Помимо этого, полиция получит дополнительные полномочия против нарушающих законы владельцев беспилотников.
В декабре 2018 года была парализована работа Гатвика - второго по загруженности аэропорта Великобритании. Из-за предполагаемых полетов дронов пришлось отменить около тысячи рейсов, а 140 тыс. пассажиров столкнулись с задержками.
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