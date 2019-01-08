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Дальнее зарубежье 08.01.2019 12:47

Великобритания ужесточит правила пользования дронами после инцидента в Гатвике

Великобритания ужесточит правила использования дронов.

Министр транспорта страны Крис Грэйлинг представил новые рекомендации в парламенте в понедельник, сообщил телеканал SkyNews. Необходимость этого была вызвана неоднократными нарушениями работы лондонского аэропорта Гатвик в конце прошлого года.

Согласно новым правилам, радиус бесполетной зоны для дронов вокруг аэропортов будет расширен до 5 километров с нынешнего 1 километра, а в конце взлетно-посадочных полос - еще дальше. Владельцам беспилотников, которые допустят попадание дронов в эти зоны, грозит штраф или тюремное заключение.

Кроме того, операторы беспилотников весом от 250 граммов до 20 килограммов с 30 ноября должны будут зарегистрировать их и пройти тест на квалификацию пилота дрона.

Правительство начнет тестировать в аэропортах технологии против дронов, вошедших в бесполетную зону. Помимо этого, полиция получит дополнительные полномочия против нарушающих законы владельцев беспилотников.

В декабре 2018 года была парализована работа Гатвика - второго по загруженности аэропорта Великобритании. Из-за предполагаемых полетов дронов пришлось отменить около тысячи рейсов, а 140 тыс. пассажиров столкнулись с задержками.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДРОНЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРАВИЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]