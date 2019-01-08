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Финансы 08.01.2019 11:57

Kapital Bank проводит делистинг со стандартного рынка БФБ

Бакинская фондовая биржа (БФБ) приняла решение о делистинге простых и привилегированных акций азербайджанского банка «Kapital Bank» со стандартного рынка биржи, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на бирже.

«Акции Kapital Bank исключены из стандартного рынка БФБ. Данное решение вступит в силу спустя 2 месяца со дня обнародования (с 7 января 2019 года - ИФ)», - отметили в БФБ.

Как ранее сообщалось, в конце ноября 2018 года акционеры Kapital Bank на внеочередном общем собрании приняли решение о делистинге простых и привилегированных акций.

Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755%) и физические лица (0,1245%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКЦИИ, ДЕЛИСТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]