Kapital Bank проводит делистинг со стандартного рынка БФБ

Бакинская фондовая биржа (БФБ) приняла решение о делистинге простых и привилегированных акций азербайджанского банка «Kapital Bank» со стандартного рынка биржи, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на бирже.
«Акции Kapital Bank исключены из стандартного рынка БФБ. Данное решение вступит в силу спустя 2 месяца со дня обнародования (с 7 января 2019 года - ИФ)», - отметили в БФБ.
Как ранее сообщалось, в конце ноября 2018 года акционеры Kapital Bank на внеочередном общем собрании приняли решение о делистинге простых и привилегированных акций.
Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755%) и физические лица (0,1245%).
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»