AREA предлагает построить вблизи Баку две электростанции стоимостью около 230 млн манатов

Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ, AREA) подготовило проекты строительства на Абшеронском полуострове двух электростанций, суммарные инвестиции в проекты оцениваются 229,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Первый проект предусматривает строительство в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку гибридной станции c ветрогенератором на площади в 500 га. Стоимость проекта оценивается в 154,4 млн манатов. Срок реализации - 36 месяцев. Механизм финансирования и сроки окупаемости проекта пока не уточнены», - отметили в правительстве.

Реализация данного проекта позволит ежегодно сэкономить 27,9 млн кубометров газа и сократить объем выпускаемого в атмосферу углекислого газа на 47,9 тыс. тонн.

Кроме того, AREA подготовила проект строительства в поселке Локбатаны Гарадагского района Баку ветряной станции на площади в 180 га. «Предварительная стоимость проекта оценивается в 74,7 млн манатов. Срок реализации - 36 месяцев. Однако срок окупаемости и механизм финансирования проекта пока не определены», - отметили в правительстве.

По расчетам AREA, строительство Локбатанской ветряной электростанции позволит ежегодно сэкономить 17,6 млн кубометров газа и сократить объем выпускаемого в атмосферу углекислого газа на 31,4 тыс. тонн.

Н.Аббасова