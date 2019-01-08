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Бизнес и законодательство 08.01.2019 12:19

Азерхалча в регионах создало 5 заготовительных пунктов шерсти и красильных растений

ОАО «Азерхалча» планирует в мае 2019 года приступить к заготовке шерсти и красильных растений для предприятия по производству чистой шерсти и шерстяных нитей, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«Для начала процесса заготовки в городе Нахчыван, в Гобустанском, Сабирабадском, Шабранском и Бардинском районах созданы специальные заготовительные пункты», - отметили в Азерхалча.

Строительство предприятие по производству чистой шерсти и шерстяных нитей осуществляется на территории Сумгайытского химпромпарка (СХПП). Предприятие будет оснащено оборудованием производства Турции, Италии и Франции.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года. В ближайшие годы число филиалов общества планируется увеличить до 30.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРХАЛЧА, ПУНКТЫ, ЗАГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]