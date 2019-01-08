Азерхалча в регионах создало 5 заготовительных пунктов шерсти и красильных растений

ОАО «Азерхалча» планирует в мае 2019 года приступить к заготовке шерсти и красильных растений для предприятия по производству чистой шерсти и шерстяных нитей, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«Для начала процесса заготовки в городе Нахчыван, в Гобустанском, Сабирабадском, Шабранском и Бардинском районах созданы специальные заготовительные пункты», - отметили в Азерхалча.

Строительство предприятие по производству чистой шерсти и шерстяных нитей осуществляется на территории Сумгайытского химпромпарка (СХПП). Предприятие будет оснащено оборудованием производства Турции, Италии и Франции.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года. В ближайшие годы число филиалов общества планируется увеличить до 30.

Б.Рустамбеков