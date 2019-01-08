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Происшествия 08.01.2019 12:25

Полиция Азербайджана изъяла за сутки более 15 кг наркотиков, в том числе 1,3 кг героина

Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки изъяли из незаконного оборота более 15 кг различных наркотических веществ, сообщает пресс-служба МВД.

«Только по трем фактам 7 января из незаконного оборота было изъято более 15 кг наркотиков», - отмечается в хронике происшествий Министерства.

Так, сотрудники 26-го отделения Ясамальского РУП задержали ранее судимого Хабиба Мамедзаде, в доме которого было обнаружено более 1,3 кг героина.

Также на территории Сабаильского района столицы у задержанного Самира Гамбарова было изъято около 13,5 кг марихуаны, в Хачмазском районе у жителя поселка Мухтадыр Сергея Юдина – 1,5 гр. героина, 10,7 гр. опиума и 450 гр. марихуаны.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ГЕРОИН, МВД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]