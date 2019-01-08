Полиция Азербайджана изъяла за сутки более 15 кг наркотиков, в том числе 1,3 кг героина

Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки изъяли из незаконного оборота более 15 кг различных наркотических веществ, сообщает пресс-служба МВД.
«Только по трем фактам 7 января из незаконного оборота было изъято более 15 кг наркотиков», - отмечается в хронике происшествий Министерства.
Так, сотрудники 26-го отделения Ясамальского РУП задержали ранее судимого Хабиба Мамедзаде, в доме которого было обнаружено более 1,3 кг героина.
Также на территории Сабаильского района столицы у задержанного Самира Гамбарова было изъято около 13,5 кг марихуаны, в Хачмазском районе у жителя поселка Мухтадыр Сергея Юдина – 1,5 гр. героина, 10,7 гр. опиума и 450 гр. марихуаны.
По всем трем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Р.Бабаев
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