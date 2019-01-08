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Дальнее зарубежье 08.01.2019 13:03

В посольстве Великобритании заявили о желании как можно скорее посетить Уилана

Британская сторона настаивает на скорейшем посещении обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана, заявляют в посольстве Великобритании в России.

"Мы хотим осуществить консульский визит как можно скорее, как только запрос на консульский доступ будет одобрен", - сказал "Интерфаксу" представитель дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что П.Уилана посетили представители США.

"На сегодняшний момент Пола Уилана по запросу посетили только представители Соединенных Штатов Америки", - заявила она в телефонном интервью в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Остальные страны, чье гражданство или подданство также было обнаружено у Пола Уилана и подтверждено, попросили дать разрешение посетить его. Если арестованный подтвердит, что не против этих посещений, что они ему нужны, что он их хочет, соответственно они будут организованы в сроки, которые будут удобны всем сторонам", - сказала М.Захарова.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан направил запросы о помощи в посольства всех стран, гражданином которых является.

Речь идёт о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии.

Ранее глава британского МИД Джереми Хант, комментируя ситуацию с П.Уиланом, заявил в эфире Sky News, что в Лондоне не согласны с тем, чтобы "люди использовались для дипломатических игр". Министр подчеркнул, что основные усилия по решению данной проблемы взяли на себя США.

П.Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, УИЛАН, ПОСЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]