В посольстве Великобритании заявили о желании как можно скорее посетить Уилана

Британская сторона настаивает на скорейшем посещении обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана, заявляют в посольстве Великобритании в России.
"Мы хотим осуществить консульский визит как можно скорее, как только запрос на консульский доступ будет одобрен", - сказал "Интерфаксу" представитель дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что П.Уилана посетили представители США.
"На сегодняшний момент Пола Уилана по запросу посетили только представители Соединенных Штатов Америки", - заявила она в телефонном интервью в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"Остальные страны, чье гражданство или подданство также было обнаружено у Пола Уилана и подтверждено, попросили дать разрешение посетить его. Если арестованный подтвердит, что не против этих посещений, что они ему нужны, что он их хочет, соответственно они будут организованы в сроки, которые будут удобны всем сторонам", - сказала М.Захарова.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан направил запросы о помощи в посольства всех стран, гражданином которых является.
Речь идёт о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии.
Ранее глава британского МИД Джереми Хант, комментируя ситуацию с П.Уиланом, заявил в эфире Sky News, что в Лондоне не согласны с тем, чтобы "люди использовались для дипломатических игр". Министр подчеркнул, что основные усилия по решению данной проблемы взяли на себя США.
П.Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 13 млн манатов на строительство автодороги в Губинском районе
«Азербайджанские Авиалинии» весной начнут полеты из Баку в Алматы
Внебюджетные расходы Минналогов Азербайджана в 2019г составят 200 млн манатов
Президент Всемирного банка Джим Ён Ким досрочно уйдет в отставку 1 февраля
Россиянка попыталась вывезти из Азербайджана во внутренних органах незадекларированные ювелирные украшения
Структура Минэкологии выделит более 1,5 млн манатов на орошение и озеленение территории бывшего йодо-бромного завода в Баку
Полиция Азербайджана изъяла за сутки более 15 кг наркотиков, в том числе 1,3 кг героина
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell обучает детей «безопасному интернету»
Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»