В посольстве Великобритании заявили о желании как можно скорее посетить Уилана

Британская сторона настаивает на скорейшем посещении обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана, заявляют в посольстве Великобритании в России.

"Мы хотим осуществить консульский визит как можно скорее, как только запрос на консульский доступ будет одобрен", - сказал "Интерфаксу" представитель дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что П.Уилана посетили представители США.

"На сегодняшний момент Пола Уилана по запросу посетили только представители Соединенных Штатов Америки", - заявила она в телефонном интервью в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Остальные страны, чье гражданство или подданство также было обнаружено у Пола Уилана и подтверждено, попросили дать разрешение посетить его. Если арестованный подтвердит, что не против этих посещений, что они ему нужны, что он их хочет, соответственно они будут организованы в сроки, которые будут удобны всем сторонам", - сказала М.Захарова.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан направил запросы о помощи в посольства всех стран, гражданином которых является.

Речь идёт о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии.

Ранее глава британского МИД Джереми Хант, комментируя ситуацию с П.Уиланом, заявил в эфире Sky News, что в Лондоне не согласны с тем, чтобы "люди использовались для дипломатических игр". Министр подчеркнул, что основные усилия по решению данной проблемы взяли на себя США.

П.Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ.