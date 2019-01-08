Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit - EY

Банки и другие финансовые компании вывели из Великобритании в остальные страны Европейского союза хозяйственные операции, персонал и активы клиентов общей стоимостью около 800 млрд фунтов стерлингов (свыше $1 трлн) в ожидании ее выхода из ЕС (Brexit), запланированного на конец марта.
К этому выводу пришла консалтинговая компания EY, изучившая публичные заявления 222 крупнейших игроков британского рынка финансовых услуг. Она отслеживала динамику сектора с момента завершения референдума о Brexit в июне 2016 года.
"Исходя из текущего положения дел и в соответствии с ожиданиями регуляторов у финансовых компаний не остается иного выбора, кроме как готовиться к сценарию Brexit без соглашения", - заявил руководитель практики EY в секторе финансовых услуг в Великобритании Омар Али.
В исследовании EY подчеркивается, что поскольку для расчетов использовались только публичные данные, полученная оценка может оказаться излишне консервативной, а фактические значения будут существенно выше. Кроме того, далеко не все компании, опубликовавшие планы перевода операций из Лондона в связи с Brexit, раскрывали данные о стоимости активов.
"Сумму все еще можно назвать скромной с учетом того, что активы одного лишь банковского сектора Великобритании оцениваются почти в 8 трлн фунтов, но она может стать больше по мере продвижения к Brexit", - отмечается в документе.
На конец ноября 36% изученных EY компания заявили о планах перенести часть операций из Лондона в другие европейские столицы. В том числе такие шаги готовят более половины (55%) опрошенных банков, включая инвестбанки, и брокерских компаний, а также 44% управляющих компаний и 42% страховщиков.
Почти треть (30%) компаний обозначали конечный пункт перемещения активов и сотрудников. По данным EY, лидируют Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж.
Ранее Банк Англии предупредил, что последствия выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения об условиях доступа к единому рынку будут хуже, чем финансовый кризис 2008 года.
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