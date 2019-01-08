Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9446 RUR   0.0254 GBR   2.1691 TRY   0.3149

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

Финансы 08.01.2019 12:49

Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit - EY

Банки и другие финансовые компании вывели из Великобритании в остальные страны Европейского союза хозяйственные операции, персонал и активы клиентов общей стоимостью около 800 млрд фунтов стерлингов (свыше $1 трлн) в ожидании ее выхода из ЕС (Brexit), запланированного на конец марта.

К этому выводу пришла консалтинговая компания EY, изучившая публичные заявления 222 крупнейших игроков британского рынка финансовых услуг. Она отслеживала динамику сектора с момента завершения референдума о Brexit в июне 2016 года.

"Исходя из текущего положения дел и в соответствии с ожиданиями регуляторов у финансовых компаний не остается иного выбора, кроме как готовиться к сценарию Brexit без соглашения", - заявил руководитель практики EY в секторе финансовых услуг в Великобритании Омар Али.

В исследовании EY подчеркивается, что поскольку для расчетов использовались только публичные данные, полученная оценка может оказаться излишне консервативной, а фактические значения будут существенно выше. Кроме того, далеко не все компании, опубликовавшие планы перевода операций из Лондона в связи с Brexit, раскрывали данные о стоимости активов.

"Сумму все еще можно назвать скромной с учетом того, что активы одного лишь банковского сектора Великобритании оцениваются почти в 8 трлн фунтов, но она может стать больше по мере продвижения к Brexit", - отмечается в документе.

На конец ноября 36% изученных EY компания заявили о планах перенести часть операций из Лондона в другие европейские столицы. В том числе такие шаги готовят более половины (55%) опрошенных банков, включая инвестбанки, и брокерских компаний, а также 44% управляющих компаний и 42% страховщиков.

Почти треть (30%) компаний обозначали конечный пункт перемещения активов и сотрудников. По данным EY, лидируют Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж.

Ранее Банк Англии предупредил, что последствия выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения об условиях доступа к единому рынку будут хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, КАПИТАЛ, ОТТОК


Похожие новости


Британский парламент проголосует по законопроекту по Brexit 15 января - СМИ Парламент Британии сможет одобрить сделку по Brexit, если план по ирландской границе будет временным - глава МИД Премьер Великобритании намерена убеждать парламентариев в недопустимости повторного референдума по Brexit Мэй анонсировала дальнейшие переговоры с ЕС по Brexit Саммит ЕС обсудит возможность Brexit без сделки Дискуссии о лидерстве в Консервативной партии плохо отразятся на Brexit - Мэй

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]