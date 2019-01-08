Китай впервые за 18 месяцев одобрил импорт ГМ-культур из США

Власти Китая впервые за 18 месяцев одобрили импорт генетически модифицированных культур из США, что наблюдатели сочли еще одним признаком потепления китайско-американских отношений на фоне проходящих в Пекине торговых переговоров.

Как объявило во вторник министерство сельского хозяйства КНР, выданы разрешения на ввоз в страну пяти ГМ-культур, включая два вида рапса (канолы) - Bayer и Monsanto, кукурузу DuPont, а также соевые бобы Syngenta и Dow AgroSciences.

Кроме того, в понедельник China Grain Reserves Corp. (Sinograin), которая отвечает за формирование государственных резервов зерновых в Китае, закупила в США от 20 до 25 грузов соя-бобов, в общей сложности от 1,3 млн до 1,5 млн тонн, сообщили агентству Bloomberg трейдеры.

Китай является крупнейшим импортером соевых бобов в мире и входит в число лидеров по закупкам целого ряда других сельхозкультур.