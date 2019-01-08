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Регион 08.01.2019 14:05

Турция хочет получить базы США в Сирии или уничтожить их после вывода американских войск, чтобы те не достались курдам - СМИ

На переговорах с США в Анкаре турецкая сторона намерена обратиться с просьбой о передаче ей или уничтожении американских военных баз в Сирии после вывода войск, чтобы они не попали в руки курдских вооруженных формирований, сообщила газета Hurriyet.

Переговоры, касающиеся отношений между двумя странами и безопасности курдского ополчения в Сирии на фоне вывода американских войск, ведет в Анкаре советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Госсекретарь Майк Помпео заявил накануне телеканалу CNBC, что обязательства по безопасности курдского ополчения принял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с американским лидером Дональдом Трампом.

"Турки продолжат кампанию против ИГ после нашего ухода из Сирии, и гарантируют, что те парни, которые воевали на нашей стороне, которые помогали нам в борьбе с ИГ, будут защищены", - сказал М.Помпео.

Курды являлись важными союзниками США в борьбе против ИГ. Анкара рассматривает курдское ополчение в качестве террористической структуры.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, США, БАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]