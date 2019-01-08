Турция хочет получить базы США в Сирии или уничтожить их после вывода американских войск, чтобы те не достались курдам - СМИ

На переговорах с США в Анкаре турецкая сторона намерена обратиться с просьбой о передаче ей или уничтожении американских военных баз в Сирии после вывода войск, чтобы они не попали в руки курдских вооруженных формирований, сообщила газета Hurriyet.
Переговоры, касающиеся отношений между двумя странами и безопасности курдского ополчения в Сирии на фоне вывода американских войск, ведет в Анкаре советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Госсекретарь Майк Помпео заявил накануне телеканалу CNBC, что обязательства по безопасности курдского ополчения принял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с американским лидером Дональдом Трампом.
"Турки продолжат кампанию против ИГ после нашего ухода из Сирии, и гарантируют, что те парни, которые воевали на нашей стороне, которые помогали нам в борьбе с ИГ, будут защищены", - сказал М.Помпео.
Курды являлись важными союзниками США в борьбе против ИГ. Анкара рассматривает курдское ополчение в качестве террористической структуры.
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