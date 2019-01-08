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Финансы 08.01.2019 13:54

Внебюджетные расходы Минналогов Азербайджана в 2019г составят 200 млн манатов

Внебюджетные расходы бюджетных организаций Азербайджана в 2019 году прогнозируются на уровне 626,6 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2019 году внебюджетные расходы бюджетных организаций составят 626,6 млн манатов, что на 28,1% превышает ожидаемый на 2018 год показатель исполнения (489 млн 7 тыс. манатов) и на 74,5% - показатель 2017 года», - отметили в правительстве.

Согласно прогнозу, 51,9% данных средств (325 млн 477,5 тыс. манатов) будут направлены на оплату труда (рост по сравнению с 2018 годом на 30,6%). Остальная часть будет направлена на закупку товаров и услуг, гранты и т.д.

«Расходы охватывают 54 структуры и 8 функциональных отделов. По сравнению с 2017 годом в 2019 году предусмотрены расходы по линии Кабинета министров, министерства финансов, Агентства продовольственной безопасности и Главной госслужбы технического контроля при министерстве сельского хозяйства», - отметили в правительстве.

Анализ внебюджетных расходов показывает, что наибольший удельный вес внебюджетных расходов приходится на министерство налогов – 31,9% или 200 млн манатов.

На долю министерства внутренних дел приходится 19,3% или 120,871 млн манатов, Государственного таможенного комитета – 17,6% или 110 млн манатов.

Еще 50 млн манатов внебюджетных расходов приходится на Администрацию президента, Госслужбы ASAN - 30,16 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: ГОССТРУКТУРЫ, РАСХОДЫ, ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]