Внебюджетные расходы Минналогов Азербайджана в 2019г составят 200 млн манатов

Внебюджетные расходы бюджетных организаций Азербайджана в 2019 году прогнозируются на уровне 626,6 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В 2019 году внебюджетные расходы бюджетных организаций составят 626,6 млн манатов, что на 28,1% превышает ожидаемый на 2018 год показатель исполнения (489 млн 7 тыс. манатов) и на 74,5% - показатель 2017 года», - отметили в правительстве.
Согласно прогнозу, 51,9% данных средств (325 млн 477,5 тыс. манатов) будут направлены на оплату труда (рост по сравнению с 2018 годом на 30,6%). Остальная часть будет направлена на закупку товаров и услуг, гранты и т.д.
«Расходы охватывают 54 структуры и 8 функциональных отделов. По сравнению с 2017 годом в 2019 году предусмотрены расходы по линии Кабинета министров, министерства финансов, Агентства продовольственной безопасности и Главной госслужбы технического контроля при министерстве сельского хозяйства», - отметили в правительстве.
Анализ внебюджетных расходов показывает, что наибольший удельный вес внебюджетных расходов приходится на министерство налогов – 31,9% или 200 млн манатов.
На долю министерства внутренних дел приходится 19,3% или 120,871 млн манатов, Государственного таможенного комитета – 17,6% или 110 млн манатов.
Еще 50 млн манатов внебюджетных расходов приходится на Администрацию президента, Госслужбы ASAN - 30,16 млн манатов.
А.Мамедов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 13 млн манатов на строительство автодороги в Губинском районе
Россиянка попыталась вывезти из Азербайджана во внутренних органах незадекларированные ювелирные украшения
Структура Минэкологии выделит более 1,5 млн манатов на орошение и озеленение территории бывшего йодо-бромного завода в Баку
Полиция Азербайджана изъяла за сутки более 15 кг наркотиков, в том числе 1,3 кг героина
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
Минздрав Грузии подтвердил 10 смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа
Планы стран Балтии по выходу из российского энергетического кольца - это их дело, за это заплатят их налогоплательщики - Путин
Глава МИД Климкин не верит, что Украина вступит в ЕС ближайшие пять лет
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell обучает детей «безопасному интернету»
Студенты и выпускники смогут практиковаться в Банке Республика
Руководитель Госагентства станет почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»