Евросоюз вводит санкции против разведслужбы Ирана

Евросоюз принял решение о вводе в действие санкций против иранской разведслужбы, сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"Важный день для европейской внешней политики! ЕС только что согласился ввести в действие санкции против разведывательной службы Ирана за ее участие в заговорах с целью убийств на территории Европы. Это - мощный сигнал со стороны Евросоюза, которые не потерпит такое поведение в Европе", - написал министр во вторник в Twitter.

Ранее Дания обвиняла спецслужбы Ирана в заговорах с целью политических убийств на ее территории.