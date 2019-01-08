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Регион 08.01.2019 14:22

Евросоюз вводит санкции против разведслужбы Ирана

Евросоюз принял решение о вводе в действие санкций против иранской разведслужбы, сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"Важный день для европейской внешней политики! ЕС только что согласился ввести в действие санкции против разведывательной службы Ирана за ее участие в заговорах с целью убийств на территории Европы. Это - мощный сигнал со стороны Евросоюза, которые не потерпит такое поведение в Европе", - написал министр во вторник в Twitter.

Ранее Дания обвиняла спецслужбы Ирана в заговорах с целью политических убийств на ее территории.

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Тэги: ЕС, ИРАН, РАЗВЕДСЛУЖБА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]