Глава МИД Климкин не верит, что Украина вступит в ЕС ближайшие пять лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что стране не удастся вступить в ЕС ближайшие годы.
"Такая Украина, как сейчас, она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", - сказал министр в эфире телеканала "1+1".
П.Климкин добавил, что вступление Украины в ЕС и НАТО - вопрос среднесрочной перспективы.
"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два - не верьте, это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело, минимум, на 30 лет - тоже не верьте. Опыт свидетельствует о другом", - добавил П.Климкин.
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