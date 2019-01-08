Глава МИД Климкин не верит, что Украина вступит в ЕС ближайшие пять лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что стране не удастся вступить в ЕС ближайшие годы.

"Такая Украина, как сейчас, она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", - сказал министр в эфире телеканала "1+1".

П.Климкин добавил, что вступление Украины в ЕС и НАТО - вопрос среднесрочной перспективы.

"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два - не верьте, это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело, минимум, на 30 лет - тоже не верьте. Опыт свидетельствует о другом", - добавил П.Климкин.