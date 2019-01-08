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СНГ 08.01.2019 15:02

Глава МИД Климкин не верит, что Украина вступит в ЕС ближайшие пять лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что стране не удастся вступить в ЕС ближайшие годы.

"Такая Украина, как сейчас, она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", - сказал министр в эфире телеканала "1+1".

П.Климкин добавил, что вступление Украины в ЕС и НАТО - вопрос среднесрочной перспективы.

"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два - не верьте, это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело, минимум, на 30 лет - тоже не верьте. Опыт свидетельствует о другом", - добавил П.Климкин.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, НАТО, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]