Планы стран Балтии по выходу из российского энергетического кольца - это их дело, за это заплатят их налогоплательщики - Путин

Выход прибалтийских государств из российского энергокольца создаст дополнительную налоговую нагрузку на их граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последние годы мы очень много внимания уделяли энергоснабжению, энергобезопасности (калининградского) региона в целом, в том числе и в связи планами Евросоюза по выходу прибалтийских государств из российского энергетического кольца. Собственно говоря, это их дело, дополнительные деньги налогоплательщиков в это будут вкладываться", - сказал В.Путин на церемонии ввода в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала "Маршал Василевский".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»