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08.01.2019 15:26

XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана

Научно-производственная компания «XanNad» планирует привлечь инвестора для строительства трехзвездочного отеля в Астаре, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Целью данного проекта является создание современной рекреационной зоны и прочих туристических условий в Талышских горах.

Стоимость проекта, срок реализации которого оценивается в один год, составляет 1,8 млн манатов.

Из этой суммы компания готова выделить на проект 12%, то есть 216 тыс. манатов. Оставшуюся сумму (88% от общей стоимости проекта) планируется привлечь со стороны потенциального инвестора.

Срок окупаемости проекта составит 7 лет.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОТЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]