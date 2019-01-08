XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана

Научно-производственная компания «XanNad» планирует привлечь инвестора для строительства трехзвездочного отеля в Астаре, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
Целью данного проекта является создание современной рекреационной зоны и прочих туристических условий в Талышских горах.
Стоимость проекта, срок реализации которого оценивается в один год, составляет 1,8 млн манатов.
Из этой суммы компания готова выделить на проект 12%, то есть 216 тыс. манатов. Оставшуюся сумму (88% от общей стоимости проекта) планируется привлечь со стороны потенциального инвестора.
Срок окупаемости проекта составит 7 лет.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»