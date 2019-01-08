Россиянка попыталась вывезти из Азербайджана во внутренних органах незадекларированные ювелирные украшения

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза из страны золотых ювелирных украшений общим весом около 220 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Гражданка России, вылетавшая авиарейсом Баку-Москва, была задержана после прохождения зоны таможенного контроля. Во время дополнительного осмотра в ее внутренних органах были обнаружены незадекларированные золотые ювелирные украшения с бриллиантами», - отмечается в информации.
В частности, во внутренних органах пассажирки были обнаружены три пакета, в которых находились 10 золотых цепочек, пять комплектов сережек с кольцами, комплект из кулона, кольца и сережек, а также серьги и кольца 750-й и 583-й пробы, инкрустированные бриллиантами.
«Общий вес всех выявленных у россиянки украшений составил 219,98 граммов», - подчеркивает ГТК.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»