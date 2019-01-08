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Происшествия 08.01.2019 15:46

Россиянка попыталась вывезти из Азербайджана во внутренних органах незадекларированные ювелирные украшения

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза из страны золотых ювелирных украшений общим весом около 220 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданка России, вылетавшая авиарейсом Баку-Москва, была задержана после прохождения зоны таможенного контроля. Во время дополнительного осмотра в ее внутренних органах были обнаружены незадекларированные золотые ювелирные украшения с бриллиантами», - отмечается в информации.

В частности, во внутренних органах пассажирки были обнаружены три пакета, в которых находились 10 золотых цепочек, пять комплектов сережек с кольцами, комплект из кулона, кольца и сережек, а также серьги и кольца 750-й и 583-й пробы, инкрустированные бриллиантами.

«Общий вес всех выявленных у россиянки украшений составил 219,98 граммов», - подчеркивает ГТК.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗОЛОТО, КОНТРАБАНДА, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]