Причиной нападения мужчины на школьников в Пекине стало его несогласие с прекращением контракта - СМИ

На детей в школе пекинского района Сичэн напала 49-летний уроженец провинции Хэйлунцзян, сообщили местные СМИ со ссылками на пресс-службу района.

Причиной нападения стало то, что администрация школы, где он работал на технической должности, отказалось продлевать с ним рабочий контракт.

Узнав об этом, мужчина напал на детей с молотком, в результате 20 учеников были госпитализированы с травмами, трое из них в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан на месте инцидента.