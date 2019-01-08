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Дальнее зарубежье 08.01.2019 15:55

Причиной нападения мужчины на школьников в Пекине стало его несогласие с прекращением контракта - СМИ

На детей в школе пекинского района Сичэн напала 49-летний уроженец провинции Хэйлунцзян, сообщили местные СМИ со ссылками на пресс-службу района.

Причиной нападения стало то, что администрация школы, где он работал на технической должности, отказалось продлевать с ним рабочий контракт.

Узнав об этом, мужчина напал на детей с молотком, в результате 20 учеников были госпитализированы с травмами, трое из них в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан на месте инцидента.

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Тэги: КИТАЙ, ДЕТИ, НАПАДЕНИЕ, МОТИВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]