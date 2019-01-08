Причиной нападения мужчины на школьников в Пекине стало его несогласие с прекращением контракта - СМИ

На детей в школе пекинского района Сичэн напала 49-летний уроженец провинции Хэйлунцзян, сообщили местные СМИ со ссылками на пресс-службу района.
Причиной нападения стало то, что администрация школы, где он работал на технической должности, отказалось продлевать с ним рабочий контракт.
Узнав об этом, мужчина напал на детей с молотком, в результате 20 учеников были госпитализированы с травмами, трое из них в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан на месте инцидента.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»