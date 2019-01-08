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Дальнее зарубежье 08.01.2019 16:39

Три человека погибли, 300 ранены в результате столкновения двух поездов в столице ЮАР

Два пассажирских поезда столкнулись в столице Южной Африки городе Претории, в результате погибли три человека, еще 300 человек получили ранения, 82 из них - тяжелые, сообщили в руководстве железнодорожной отраслью страны.

Всем раненым оказана медицинская помощь, несколько человек доставлены в лечебные учреждения на вертолетах.

Начато расследование причин и обстоятельств аварии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЮАР, ПОЕЗДА, СТОЛКНОВЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]