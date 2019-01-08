В Еврокомиссии подтвердили, что американская администрация понизила статус представительства ЕС в США

В Европейской комиссии выясняют, какие последствия будет иметь понижение американской администрацией дипломатического статуса постоянного представительства Евросоюза в США, и подробностей пока не сообщают.

"Мы выясняем с соответствующими службами американской администрации, какие последствия это будет иметь для делегации (постпредства - ИФ) Европейского союза в Вашингтоне", - заявила во вторник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, в ответ на просьбу прокомментировать это решение США.

"Но это вопрос, который следовало бы адресовать непосредственно американской администрации", - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, дискуссии продолжаются, но на данный момент она не может сообщить большего.

Подчеркнув свое нежелание "спекулировать на эту тему", М.Коцьянчич пояснила, что "осуществляются контакты на разных уровнях: с нашей делегацией в Вашингтоне, со службами американской администрации, а также контакты на уровне Брюсселя".

Отвечая на дополнительные вопросы, она процитировала высказывание Ф.Могерини об отношениях ЕС и США, которая ранее заявила, что отношения между Европейским союзом и Соединенными Штатами выходят за рамки только Вашингтона и касаются всего общества в целом.

"Даже при том, что наши евроатлантические отношения переживают эволюцию, как это происходит сегодня, наше партнерство остается жизненно необходимым по многим направлениям, и не только для европейцев и американцев, но также и для всего остального мира", - продолжила М.Коцьянчич.

Какими бы ни были разногласия сторон, сказала пресс-секретарь, ЕС останется другом США.

Она не ответила на вопрос, будет ли в протокольном порядке автоматически понижен статус постпредства США при ЕС.

Ранее Deutsche Welle сообщила, что американская администрация понизила статус представительства ЕС в США.