Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9446 RUR   0.0254 GBR   2.1691 TRY   0.3149

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

Дальнее зарубежье 08.01.2019 17:35

В Еврокомиссии подтвердили, что американская администрация понизила статус представительства ЕС в США

В Европейской комиссии выясняют, какие последствия будет иметь понижение американской администрацией дипломатического статуса постоянного представительства Евросоюза в США, и подробностей пока не сообщают.

"Мы выясняем с соответствующими службами американской администрации, какие последствия это будет иметь для делегации (постпредства - ИФ) Европейского союза в Вашингтоне", - заявила во вторник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, в ответ на просьбу прокомментировать это решение США.

"Но это вопрос, который следовало бы адресовать непосредственно американской администрации", - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, дискуссии продолжаются, но на данный момент она не может сообщить большего.

Подчеркнув свое нежелание "спекулировать на эту тему", М.Коцьянчич пояснила, что "осуществляются контакты на разных уровнях: с нашей делегацией в Вашингтоне, со службами американской администрации, а также контакты на уровне Брюсселя".

Отвечая на дополнительные вопросы, она процитировала высказывание Ф.Могерини об отношениях ЕС и США, которая ранее заявила, что отношения между Европейским союзом и Соединенными Штатами выходят за рамки только Вашингтона и касаются всего общества в целом.

"Даже при том, что наши евроатлантические отношения переживают эволюцию, как это происходит сегодня, наше партнерство остается жизненно необходимым по многим направлениям, и не только для европейцев и американцев, но также и для всего остального мира", - продолжила М.Коцьянчич.

Какими бы ни были разногласия сторон, сказала пресс-секретарь, ЕС останется другом США.

Она не ответила на вопрос, будет ли в протокольном порядке автоматически понижен статус постпредства США при ЕС.

Ранее Deutsche Welle сообщила, что американская администрация понизила статус представительства ЕС в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, СТАТУС


Похожие новости


Критика Европой политики США неоправданна - Помпео Могерини подчеркнула одинаковый подход ЕС и США к украинскому вопросу США против любых действий, ослабляющих НАТО - госдеп США В ЕС призывают США и РФ обеспечить сохранение ДРСМД Еврокомиссия просит у Совета ЕС мандат на переговоры с США по квоте на импорт американской говядины Евросоюз желает торгового партнерства с США без угроз и готов реагировать на протекционистские меры - представитель ЕК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]