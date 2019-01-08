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Дальнее зарубежье 08.01.2019 17:46

Британское правительство назначило голосование парламента по законопроекту о Brexit на 15 января

Правительство Великобритании запланировало проведение голосования британской Палаты общин по законопроекту о выходе страны из Евросоюза на 15 января 2019 года, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Джеймс Слэк.

Законодателям предстоит утвердить дату голосования в среду.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй в интервью BBC сообщила, что голосование пройдет 14 или 15 января. В течение недели до этого времени парламентарии будут проводить дебаты.

Лондон и Брюссель согласовали сделку по Brexit 25 ноября 2018 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПАРЛАМЕНТ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]