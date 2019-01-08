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Дальнее зарубежье 08.01.2019 19:03

Хитроу может добавить 25 тыс. рейсов в год еще до строительства 3-й ВПП

Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу может добавить 25 тыс. рейсов в год еще до строительства третьей взлетно-посадочной полосы, следует из новых планов управляющей компании, оказавшихся в распоряжении The Guardian.

В частности, Хитроу предлагает одновременную посадку самолетов на обеих ВВП в периоды пиковой загрузки.

Планы аэропорта требуют одобрения британских госорганов. Однако, по данным The Guardian, правительство готово оказать необходимую поддержку и снять действующее ограничение для Хитроу - не более 500 тыс. рейсов в год.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, РЕЙСЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]