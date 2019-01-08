Хитроу может добавить 25 тыс. рейсов в год еще до строительства 3-й ВПП

Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу может добавить 25 тыс. рейсов в год еще до строительства третьей взлетно-посадочной полосы, следует из новых планов управляющей компании, оказавшихся в распоряжении The Guardian.

В частности, Хитроу предлагает одновременную посадку самолетов на обеих ВВП в периоды пиковой загрузки.

Планы аэропорта требуют одобрения британских госорганов. Однако, по данным The Guardian, правительство готово оказать необходимую поддержку и снять действующее ограничение для Хитроу - не более 500 тыс. рейсов в год.